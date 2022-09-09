بلينكن: لن نترك حلفاءنا في أوروبا "للمعاناة من البرد" دون وقود

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تترك حلفاءها الأوروبيين للمعاناة من البرد، وستكافح بكل قوتها لتلبية احتياجات دول المنطقة مع بداية فصل الشتاء.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكن، تعليقا على الوضع فيما يتعلق بانقطاع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية على خلفية الأزمة المستمرة حول أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو في بروكسل: “بالطبع لن نترك أصدقاءنا للمعاناة من البرد”.

وأضاف بلينكن: “في حين أن تكلفة مقاومة عدوان الكرملين باهظة، فإن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى”.

وبشأن آفاق حل الأزمة الأوكرانية، صرح وزير الخارجية الأمريكي، بأن موسكو، وفقا لواشنطن، غير مهتمة في هذه المرحلة بالحوار مع كييف حول تسوية سلمية لهذا الصراع.

أمريكا: ناقشنا مع الحلفاء المزيد من التنسيق لتوفير إمدادات الطاقة إلى أوروبا