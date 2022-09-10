تونس… عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال يوليو وأغسطس

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بملف الهجرة، اليوم الجمعة، عن أعداد ‏التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية من خلال الهجرة غير الشرعية خلال شهري يوليو/ تموز ‏وأغسطس/ آب.‏

وأشار المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، في تصريحات لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء”، إلى أن عدد المهاجرين التونسيين الذي وصلوا إلى إيطاليا خلال الشهرين الماضيين هو 7745 شخصا، من بينهم 3730 شخصا وصلوا فقط في الفترة من 15 أغسطس إلى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، لافتا إلى أن الرقم الأخير “مفزع” على حد وصفه.

وأوضح ابن عمر أن الزيادة الأخيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بسبب “مشروع هجري رسم ملامحه الوضع العام في البلاد، والذي تخطى العوامل الاجتماعية الاقتصادية ليشمل كذلك الوضع السياسي المتأزم، وغياب رؤية وخارطة طريق واضحة تؤسس لبوادر انفراج ممكنة”، وفقا لقوله.

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في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، اليوم الجمعة، أن فرق غوص تابعة للحرس انتشلت 6 جثث وأنقذت 107 مهاجرين غير نظاميين.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن الجبابلي قوله “انتشلت فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل أمس الخميس، 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين”.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.