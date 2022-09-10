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الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، أن بلاده ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال أوبراين: “إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا”.
وحذر روسيا وحلفاءها من تبعات العملية العسكرية في أوكرانيا وقال “إنها ستكون وخيمة”.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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