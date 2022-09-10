الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.