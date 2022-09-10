هالاند يكشف عن الميزة التي يحبها في غوارديولا

وتابع: “إنه ناد جميل، مع وجود أشخاض جيدين حقا… أحب أن أكون في هذا الملعب، وقد قضينا بعض اللحظات المميزة حتى الآن”.

وعن اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أكد هالاند أن “العمل مع غوارديولا أمر رائع”.