11 قتيلا بحادث مروري جنوب العاصمة الجزائرية

لقي 11 شخصا مصرعهم بحاد ث مرروي مروع وقع جنوب العاصمة الجزائرية خلف أيضا 13 جريحا.

وذكرت صحيفة “النهار” المحلية أن حصيلة الحادث “المروع” الذي وقع مساء أمس الجمعة على الطريق البلدي رقم 25 الرابط بين بلديتي أم العضام وسلمانة بولاية الجلفة، ارتفعت إلى11 قتيلا و13 مصابا.

وقع الحادث عندما انقلبت سيارة من نوع “هيليكس تويوتا” كانت تقل 25 راكبا، وأعلنت السلطات المحلية في حصيلة أولية مصرع 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و80 سنة، هم 5 نساء ورجلين، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.

وبحسب الصحيفة تفاوتت إصابات الجرحى الـ 13 فمنهم في حالة حرجة وتتراوح أعمارهم بين سنة و50 سنة، منهم نساء وأطفال.