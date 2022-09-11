الكويت… تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية بـ 163 مليار دولار

ذكرت صحيفة كويتية أن إجمالي المشروعات الاستثمارية الحالية والمخطط لها في الكويت يتجاوز 50 مليار دينار كويتي (نحو 163 مليار دولار أمريكي).
وتشمل تلك القيمة مشروعات يتم تنفيذها حاليا وأخرى مخطط لها، حسبما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم السبت.
الوحدة الاقتصادية الاستشارية… هل تنجح في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الكويت؟
31 أغسطس, 17:27 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستثمارات تشمل 4 قطاعات رئيسية أبرزها قطاع الإنشاءات، الذي يستحوذ على نسبة تقدر بـ 35 في المئة من حجم الاستثمارات، التي يتم إنفاقها حاليا وفي المستقبل.
وأوضحت الصحيفة أن القطاعات الأخرى، التي تستفيد من هذه الاستثمارات هي قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والنقل.
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