الكويت… تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية بـ 163 مليار دولار

وتشمل تلك القيمة مشروعات يتم تنفيذها حاليا وأخرى مخطط لها، حسبما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم السبت.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستثمارات تشمل 4 قطاعات رئيسية أبرزها قطاع الإنشاءات، الذي يستحوذ على نسبة تقدر بـ 35 في المئة من حجم الاستثمارات، التي يتم إنفاقها حاليا وفي المستقبل.