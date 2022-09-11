رئيس البرلمان الصيني يشكر روسيا على دعمها الثابت في قضية تايوان

أجرى لي تشانشو، رئيس البرلمان الصيني، زيارة ودية رسمية لروسيا استمرت من يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم السبت، وذلك استجابة لدعوة رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وخلال زيارته، التقى لي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك الواقعة أقصى شرقي روسيا، وعقد محادثات في موسكو مع كل من فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، كما اجتمع مع قادة الفصائل الخمسة في مجلس الدوما.

وفي أثناء لقائه الرئيس الروسي، نقل لي التحيات الحارة وأطيب الأماني من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بوتين.

وقال إنه في ظل التوجيه الاستراتيجي والجهود الشخصية للرئيس شي والرئيس بوتين، حافظت شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد على زخم قوي للتنمية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

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وخلال محادثاته مع فولودين وماتفينكو، قال لي إن المهمة الرئيسية للتعاون بين المجلسين التشريعيين في الصين وروسيا هي تعزيز تنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وتوفير الحماية القانونية للتنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وأضاف أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سيواصل تعميق التبادلات والتعاون مع مجلس الدوما الروسي ومجلس الاتحاد الروسي، والاستفادة من إمكانات آلية التبادلات المنتظمة، والحفاظ على قوة دفع جيدة للتبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز التبادلات بين مجموعات الصداقة واللجان الخاصة.

وتوجه لي بالشكر إلى الجانب الروسي لدعمه الثابت للصين فيما يتعلق بقضية تايوان.