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حريق كبير داخل حارة اليهود في منطقة العتبة المصرية… فيديو

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
نشب حريق كبير، ليل السبت/الأحد، في منطقة العتبة بمحافظة القاهرة المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق نشب في محال زيوت ولعب أطفال وخردوات في حارة اليهود بمنطقة العتبة، وفقا لموقع مصراوي.
وأشار موقع “القاهرة 24” إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 3 سيارات إطفاء، مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة عليه.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب ترتفع فوق مبنى فيما تعلو صيحات المتواجدين في الشارع وترتفع أصوات سيارات الإطفاء.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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