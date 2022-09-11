حريق كبير داخل حارة اليهود في منطقة العتبة المصرية… فيديو

نشب حريق كبير، ليل السبت/الأحد، في منطقة العتبة بمحافظة القاهرة المصرية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق نشب في محال زيوت ولعب أطفال وخردوات في حارة اليهود بمنطقة العتبة، وفقا لموقع مصراوي.
وأشار موقع “القاهرة 24” إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 3 سيارات إطفاء، مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة عليه.
#حريق ضخم ف الموسكي #حارة_اليهود#حريق_حارة_اليهود pic.twitter.com/Vp8camowra
— بغدادي يوسف (@baghdadyysif) September 10, 2022
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب ترتفع فوق مبنى فيما تعلو صيحات المتواجدين في الشارع وترتفع أصوات سيارات الإطفاء.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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