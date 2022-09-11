حريق كبير داخل حارة اليهود في منطقة العتبة المصرية… فيديو

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق نشب في محال زيوت ولعب أطفال وخردوات في حارة اليهود بمنطقة العتبة، وفقا لموقع مصراوي.

وأشار موقع “القاهرة 24” إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 3 سيارات إطفاء، مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة عليه.