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وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأحد، بوفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل عدة أيام في مخيم جنين.

ويدعى الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، وأصيب في مواجهات واشتباكات خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي للمخيم من عدة محاور، يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.
وفي ذلك الوقت، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم منزل منفذ عملية “تل أبيب” رعد حازم في الحي الشرقي لمدينة جنين، ليرد عليها مقاومون فلسطينيون بإطلاق النار خلال عملية الهدم.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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