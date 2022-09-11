وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

ويدعى الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، وأصيب في مواجهات واشتباكات خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي للمخيم من عدة محاور، يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.