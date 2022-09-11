وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأحد، بوفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل عدة أيام في مخيم جنين.
ويدعى الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، وأصيب في مواجهات واشتباكات خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي للمخيم من عدة محاور، يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.
مصادر طبية : ارتقاء الشاب حمد أبو جلدة متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين قبل أيام
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 11, 2022
وفي ذلك الوقت، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم منزل منفذ عملية “تل أبيب” رعد حازم في الحي الشرقي لمدينة جنين، ليرد عليها مقاومون فلسطينيون بإطلاق النار خلال عملية الهدم.
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