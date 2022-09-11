مقتل 4 مدنيين جراء القصف الأوكراني على محمية كينبيرن سبيت في ميكولايف

قال مصدر في خدمات الطوارئ في منطقة خيرسون، إن آلاف الهكتارات من الغابات في محمية كينبيرن سبيت في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة ميكولايف تحترق نتيجة القصف الأوكراني، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.

وأكد المصدر لوكالة “سبوتنيك”، أن الضربات المدفعية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية تسببت في احتراق أكثر من 11000 هكتار من الغابات. ولفت إلى أن اثنين من المدنيين قتلا عندما انفجرت مركبتهم على لغم أوكراني في 13 أغسطس/آب المنصرم. كما قُتل مدنيان آخران في 15 أغسطس عندما اصطدمت سيارتهما بلغم أوكراني في نفس المنطقة (بين قريتي فاسيلفكا وبوكروفسكي). مسؤول محلي: صحفيون أجانب زاروا منطقة خيرسون وتحركوا فيها بحرية وقال مصدر الطوارئ لـ “سبوتنيك”، “منع ذلك سيارات الإطفاء من مغادرة قرية فاسيليفكا، وأصبحت مكافحة الحرائق مستحيلة. كل ما يمكن للسكان المحليين فعله في هذه الحالة هو مكافحة الحرائق داخل قراهم وحول محطات الكهرباء الفرعية”.

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