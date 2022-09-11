زلزال قوي يهز غرب إندونيسيا دون صدور تحذير من تسونامي

وقع زلزال قوته 6.1 درجة قبالة مقاطعة سومطرة الغربية في غرب إندونيسيا اليوم الأحد، لكن دون أن يسفر عن احتمالية حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.

وقالت الوكالة إن الزلزال حدث في الساعة الـ06:10 بتوقيت جاكرتا من اليوم الأحد (23:10 بتوقيت غرينتش) ويقع مركزه على بعد 147 كم شمال غرب منطقة جزر مينتاواي والطبقة الضحلة منه على مسافة 10 كم تحت قاع البحر. ولم تؤد هزات الزلزال إلى حدوث تسونامي. زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة وبعد 14 دقيقة من الزلزال، حدثت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.4 درجة

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