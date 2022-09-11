الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M-113، والتي تم أخذها كغنيمة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال أطقم وحدات الدبابات بالمنطقة العسكرية الجنوبية.
وبحسب الوزارة، فإن أطقم دبابات تي-90 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، أثناء صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي للعملية العسكرية الخاصة، تم قمعها بالنيران ودمرت العدو الذي حاول اختراق الدفاع.
نتيجة للأعمال المنسقة جيدًا لأطقم الدبابات ووحدات القوات المؤللة خلال المعركة ، قاموا بتدمير ثلاث وحدات من المركبات المدرعة الثقيلة – دبابتان أوكرانيتان وواحدة أمريكية الصنع من طراز M-113.
تم أخذ حاملة الجنود الأمريكية المدرعة كغنيمة.
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