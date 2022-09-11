الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية

وبحسب الوزارة، فإن أطقم دبابات تي-90 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، أثناء صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي للعملية العسكرية الخاصة، تم قمعها بالنيران ودمرت العدو الذي حاول اختراق الدفاع.