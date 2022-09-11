هذا ما يحدث للجسم إذا أكلت قطعة من البطيخ يوميا

يحتوي البطيخ على 92% ماء ونحو 8% سكر. لهذا السبب، يتم تناول هذا المنتج في الأيام الحارة وفي الوقت نفسه يمنع الجفاف. نظرًا لوفرة الماء في تركيبته، يساعد البطيخ على إزالة السموم من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في محاربة السيلوليت.

ينشط البطيخ الجسم ويزيد من مستوى النشاط البدني. هذا بسبب احتوائه على فيتامين ب 6، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج الدوبامين الذي يدعم الصحة العامة. كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يستخدمه الجسم لتزويد الخلايا بالطاقة.

البطيخ علاج طبيعي لأمراض القلب ويخفض “الكوليسترول الضار”. مادة مفيدة جدا “سيترولين” وهي جزء من البطيخ وتمنع ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن تساعد شريحة من البطيخ يوميًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

مضادات الأكسدة القوية التي تسمى الليكوبين الموجودة في البطيخ هي عامل مضاد للالتهابات. يمكن أن يساعدك تناول الفاكهة المعجزة أيضًا على التحكم في وزنك. نظرًا للكمية الكبيرة من الماء، لا يروي البطيخ العطش فحسب، بل في الوقت نفسه يحد من الشعور بالجوع.

يمكن أن يساعد تناول البطيخ أيضًا في تحسين جودة النوم. فقط بضع شرائح من البطيخ بعد العشاء تحفز إنتاج السيروتونين في الجسم على حساب الكربوهيدرات. عندما ترتفع مستويات السيروتونين في المساء، يصبح الدماغ أكثر استعدادًا للنوم.

السيترولين المذكور هو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج الأرجينين، والذي يعتبر مثيرًا للشهوة الجنسية يمكن أن يوسع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

لكن هل تعلم أنه يمكنك حتى تناول بذور البطيخ، والتي لها أيضًا خصائص مفيدة؟ هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف، لذلك لها تأثير ملين، لكنها في الوقت نفسه مصدر مهم للفيتامينات والمعادن.

تتحدث صحيفة “إنسون هابر” التركية عن سبع آثار معجزة لتناول شريحة من البطيخ في اليوم.

يمنع العطش

يعد الحصول على كمية كافية من السوائل أمرًا ضروريًا لعمل الجسم بشكل صحيح وهو مهم بشكل خاص خلال موسم الصيف. في هذا الصدد، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ، يمكن أن يساعد جسمك في الحصول على الماء الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح.

يحتوي البطيخ على 92% من الماء، مما يجعله اختيارًا ممتازًا للاستهلاك اليومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن كمية كبيرة من الماء وقلة الدهون تجعل هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية.

مصدر للمركبات المفيدة

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية المختلفة أبرزها فيتامينات أ وسي. شريحة من البطيخ تزن 150 غرامًا تحتوي على 11.5 غرامًا من الكربوهيدرات، و 0.6 غرامًا من الألياف، و 0.9 غرامًا من البروتين، و 0.2 غرامًا من الدهون، و 5% من الدهون. الاحتياج اليومي من فيتامين أ ، 14% فيتامين سي ، 4% بوتاسيوم ، 4% مغنيسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البطيخ الناتج عن السيترولين قادر على تحسين الأداء الرياضي. في الوقت نفسه، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة والحماية من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان. من بين مضادات الأكسدة هذه فيتامين C، الكاروتينات، الليكوبين ، cucurbitacin E.

يقوي صحة القلب

يعزز اللايكوبين والسيترولين الموجودان في البطيخ صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وفقًا لبعض الدراسات، يساعد اللايكوبين الموجود في البطيخ على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم، ويساعد على منع الأكسدة الناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد السيترولين الموجود في البطيخ من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، ويوسع الأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم.

يخفف آلام العضلات

ومع ذلك، يمكن أن يحسن السيترولين الأداء أثناء التمرين ويقلل من آلام العضلات.

تظهر الأبحاث أن تناول سيترولين بانتظام لمدة سبعة أيام على الأقل يحسن الأداء البدني ويزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم.

يمنع التنكس البقعي

للليكوبين تأثير مهم في منع التنكس البقعي، وهي مشكلة شائعة في العين ويمكن أن تؤدي إلى العمى، خاصة عند كبار السن.

وفقًا للأبحاث، يقلل اللايكوبين من الضرر الناجم عن الالتهاب في خلايا العين.

يحسن حالة الجلد

يحتوي البطيخ على فيتامينات A و C والتي تعتبر مهمة جدًا لصحة الجلد. يساعد فيتامين سي الجسم على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على مرونة الجلد وقوة الشعر. أظهرت الدراسات أن زيادة تناولك لفيتامين سي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر ظهور التجاعيد وجفاف الجلد.

فيتامين (أ) مهم للغاية لصحة الجلد لأنه يساعد على تكوين خلايا الجلد وإصلاحها.

يحسن الهضم

تعمل الألياف والماء في البطيخ على تعزيز الهضم الصحي من خلال دعم العبور المعوي المنتظم.