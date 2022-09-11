غوتيريش يدعو القوى المدنية السودانية لتشكيل الحكومة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القوى المدنية في السودان للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل حكومة سودانية لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي، بحسب موقع قناة “الغد”.
السودان… اللجنة الثلاثية للمكون العسكري تلتقي قوى التوافق الوطني
2 سبتمبر, 07:19 GMT
وتتوافق مطالب غوتيريش مع مطالب قوى “الحرية والتغيير – المجلس المركزي”، الذي يدعو إلى ضرورة ابتعاد الجيش عن العملية السياسية وتشكيل وضع دستوري يستبعد وجود المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية.
وبإعلان الجيش انسحابه من العملية السياسية، يرى مراقبون أن الحوار في البلاد أصبح ممكنا، وأنه بات على المدنيين تشكيل حكومتهم لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن انسحاب الجيش من الحوار السياسي الذي يجري بوساطة دولية، مؤكدا أن “الجيش لن يشارك في العمل السياسي”.
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