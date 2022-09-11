نقل نعش ملكة بريطانيا من قلعة بالمورال إلى إدنبرة

غادر نعش يقل جثمان ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية قلعتها المفضلة “بالمورال” في اسكتلندا، اليوم الأحد، لبدء رحلة مدتها 6 ساعات إلى العاصمة الأسكتلندية إدنبره.

وانطلق الموكب الجنائزي المكون من 7 سيارات والذي يقل التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي الأسكتلندي من بوابات القلعة في العاشرة وسبع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب “فرانس برس”.

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وفي أول محطة من رحلته إلى لندن، سيتم نقل نعش الملكة، من قلعة بالمورال إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.

وينتظر أن يصل النعش إلى قصر هوليرود هاوس المقر الرسمي للعائلة المالكة في إدنبرة، حيث سيرقد في غرفة العرش.

ويتوقع أن يصطف مئات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق الممتد من قلعة بالمورال إلى إدنبرة والبالغ طوله 280 كيلومترا.

ومن المقرر أن يظل نعش ملكة بريطانيا الراحلة في إدنبرة حتى يوم الثلاثاء، قبل نقله إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن قصر باكنغهام، يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.

وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن “الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم”.

وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.