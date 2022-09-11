الدفاع الروسية: القوات الجوفضائية تدمر مواقع الجيش الأوكراني في خيرسون وخاركوف

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن القوات الجوفضائية الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية وجّهت ضربات عالية الدقة على وحدات وتحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون.

وأضاف البيان: “في منطقة ميرولوبوفيكي التابعة لمقاطعة خيرسون دمرت القوات الجوفضائية الروسية وحدات اللواء الأوكراني الستين وقضت على أكثر من 50 عسكريًا إضافة لـ7 آليات مصفحة”.

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي صاروخين أوكرانيين تم إطلاقهما من منظومة “توشكا-أو” وصاروخي “هارم” أمريكيي الصنع.

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وجاء في البيان: “تم إسقاط صاروخين باليستيين من طراز توشكا-أو وصاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز هارم في الجو بالقرب من قرية أودي في مقاطعة خاركوف”.

ضربت القوات المسلحة الروسية، خلال قصف في منطقة خاركوف، نقطة انتشار لمرتزقة أجانب في بلدة كلوغينو-باشكيروفكا في مقاطعة خاركوف.

“خلال مواصلة القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة، نفذت القوات الجوية الروسية وقوات المدفعية ضربات دقيقة على وحدات وتعزيزات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف”.

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ونتيجة للضربات الموجهة للقوى العاملة والآليات العسكرية لوحدات اللواءين الميكانيكيين 14و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستاروفيركوفا وشوغويف وفولوسكايا بالاكليا، ولواء الدفاع الإقليمي 113 في بلدة نوفايا فودالاغا، بالإضافة إلى نقطة التمركز للمرتزقة الأجانب في بلدة كلوغينو – باشكيروفكا”.

“شملت خسائر العدو أكثر من 200 جندي وأكثر من 20 آلية عسكرية مصفحة”.

بالإضافة إلى ذلك، وجهت القوات الروسية ضربات مركزة نهارا لوحدات من القوات الأوكرانية المسلحة في مناطق بريستين، وبولديريفكا، وسينيخا، وبيلوي، وكوماروفكا، وغوروخوفاتكا، وكوبيانسك، وسينكوفو، وبوديفيسوكوي.

وذكر البيان أن نظام كييف قصف منذ الأول من سبتمبر/ أيلول، أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار 26 مرة بالمدفعية.

“إن نظام كييف، ومن أجل زعزعة استقرار الوضع في الأراضي التي حررتها القوات المسلحة الروسية والتسبب في معاناة السكان المدنيين، يواصل القصف المتعمد للبنية التحتية للطاقة مثل منشآت التوليد والمحولات الفرعية وخطوط الكهرباء”.

وأردف البيان: “لذلك، ومنذ 1 سبتمبر، تعرضت أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار لقصف مدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية 26 مرة، وفي الوقت نفسه، حيث أن النيران التي استهدفت محطة التحويل في 6 سبتمبر وخط الكهرباء في 8 سبتمبر تركت مدينة إنرغودار دون كهرباء مرتين”.

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وذكر بيان الدفاع الروسية أن نظام كييف ضرب يوميا عن عمد منشآت إمداد الطاقة والبنية التحتية المدنية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي يوم السبت فقط، وبسبب قصف منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، تم إيقاف 19 محطة تحويل فرعية، وبات أكثر من 1.6 ألف مرفق مدني دون كهرباء”.

“على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قصفت المدفعية الأوكرانية مرارًا 22 منشأة مهمة لإمداد الطاقة من أجل إلغاء تنشيط المستوطنات ورياض الأطفال ومنشآت دعم الحياة للسكان والمؤسسات الصناعية”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في 1 سبتمبر، ونتيجة لغارة أوكرانية، تم إلغاء إيقاف عمل مناجم تابعة لشركة دونيتسك لطاقة الفحم حيث تم علق العشرات من عمال المناجم تحت الأرض.