رئيس وزراء أستراليا: الاستفتاء على التحول للنظام الجمهوري ليس أولوية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي كان قد بدأ تمهيد الطريق لجمهورية أسترالية بعد انتخابات مايو/ أيار، أن هذا ليس هو الوقت المناسب للتغيير، ولكن للإشادة بحياة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

اعتبر الكثيرون احترام الأستراليين وعاطفتهم تجاه الملكة الراحلة أكبر عقبة تحول دون تحول البلاد إلى جمهورية مع رئيس دولتها.

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قال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الأحد: “هذا ليس هو الوقت المناسب للحديث عن نظام حكومتنا”.

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي: “هذا هو الوقت الذي نشيد فيه بحياة الملكة إليزابيث، التي عاشت حياة طيبة وحياة من التفاني والولاء بما في ذلك للشعب الأسترالي، بالنسبة لنا فهذا هو وقت التكريم والحزن”.

وفي وقت سابق، قال ألبانيز إن الاستفتاء الجمهوري ليس أولوية في ولايته الأولى التي تبلغ ثلاث سنوات في الحكومة.

وأعلن قصر باكنغهام، يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.

وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن “الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم”.

وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.