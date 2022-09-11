رتل عسكري أمريكي محمل بالأسلحة والمعدات يتجه من سوريا إلى العراق

خرج رتل عسكري أمريكي محمل بالأسلحة والمعدات من الأراضي السورية متجها إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وحسب وكالة الأنباء السورية، أفادت مصادر محلية من ريف اليعربية في محافظة الحسكة، بأن “الرتل كان مكونّا من 100 آلية من برادات، وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات عسكرية”.

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ووفقا للمصادر، خرج الرتل من الأراضي السورية عبر معبر الوليد في تمام الساعة 7:30 أمس السبت، متجها إلى قواعد الجيش الأمريكي في العراق.

وأضافت المصادر أن عددا من الشاحنات يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمريكية أخرجت أيضا، يوم الجمعة، رتلا مؤلفا من 88 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية باتجاه الأراضي العراقية.