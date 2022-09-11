القوات الجوية الروسية تحصل على مجموعة من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة

حصلت القوات الجوية الروسية على مجموعة من مقاتلات “سو-35إس” الجديدة.

وقالت شركة بناء الطائرات الاتحادية: “الطائرات حلقت من مدينة كومسومولسك- نا-أموري إلى مطار التمركز. هذه المقاتلات من الجيل 4 ++، التي تم بناؤها في كناز، تكمل العقد الثالث مع وزارة الدفاع الروسية لتسليمها إلى قوات الفضاء الروسية”.

اجتازت جميع الطائرات التي تم نقلها إلى القوات الجوية الروسية اختبارات المصنع في فرع كومسومولسك-نا-أموري، وتم اختبار كل طائرة في الجو في أوضاع تشغيل مختلفة.