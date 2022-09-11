تقرير عبري: إنذارات عن اعتزام فلسطينيين تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بوجود عشرات الإنذارات التي تشير لنية فلسطينيين تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن عشرات الإنذارات وصلت إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفيد باعتزام فلسطينيين تنفيذ عمليات “إرهابية” ضد أهداف إسرائيلية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا في فترة الأعياد اليهودية وأثناء إجراء العملية الانتخابية المقبلة للكنيست والمقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه مقارنة بعدد التحذيرات التي وصلت للأجهزة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي، والتي تقضي بوجود تهديدات ضد أهداف إسرائيلية، فإن هذه التحذيرات زادت بشكل مطرد خلال العام الجاري، خاصة في مدينة جنين ونابلس بالضفة الغربية.

גורמי ביטחון: עשרות התראות לפיגועים בימים האחרונים, רובן מאזור ג’נין ושכם – “נתון חריג”https://t.co/dt7G4at5EJ@moyshis — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2022

وأوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة توخي الحيطة والحذر من تزايد عدد العمليات “الإرهابية” خلال الفترة المقبلة وتحديدا داخل مدن الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، اعتقلت السلطات الإسرائيلية خلال شهر أغسطس/آب الماضي، 607 فلسطينيين، من بينهم 59 طفلاً، و13 من النساء.

وذكرت صحيفة “القدس”، ظهر اليوم الأحد، أن حالات الاعتقال في مدينة القدس المحتلة قد شكلت النسبة الأعلى في كل شهر، تليها مدينة الخليل، ثم بيت لحم، وجنين.

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وشهد شهر أغسطس الماضي كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، بما فيها الإعدامات الميدانية وسياسة العقاب الجماعي، وكذلك تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، وهي العمليات التي رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وواصلت السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، فضلا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها إصابات شديدة بين صفوف المعتقلين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4650 أسيرا، حتى نهاية شهر أغسطس 2022.

ومن بين هؤلاء الأسرى 32 أسيرة، ونحو 180 قاصرا، و743 معتقلا إداريا من بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال الشهر نفسه في مدينة القدس، بلغت 148 حالة، من بينها 30 طفلا وقاصرا، و7 من النساء، تليها مدينة الخليل بـ 118 حالة، وبيت لحم بـ 96 حالة اعتقال.