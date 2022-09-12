الرئيس الألماني يحذر من ازدياد أعداد المشردين في بلاده بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

وأضاف شتاينماير “أكثر من 300 ألف، رقم ضخم، ولنكن واضحين، هذا الرقم قد يرتفع في الأشهر المقبلة، حيث تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والأزمات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص السكن في الخريف والشتاء”.