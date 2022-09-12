عضو مجلس إدارة الهلال السوداني: فريق كرة القدم تعرض لحرب شرسة في إثيوبيا

قال عضو في مجلس إدارة نادي “الهلال” السوداني إن الفريق الأول لكرة القدم تعرض “لحرب شرسة في إثيوبيا”.

ونقل موقع “الركوبة” الإخباري عن عضو المجلس، عوض إبراهيم، المرافق لبعثة الفريق في إثيوبيا ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قوله إن “الفريق يتعرض لحرب شرسة من نادي سانت جورج”.

ولم يفصح إبراهيم عن تفاصيل الحرب التي كشف عنها، إلا أنه عاد وتوعد الفريق الإثيوبي كاتباً : “لدينا مقبرة تعرفونها جيداً”.

جاءت تصريحات عوض قبل المباراة التي جمعت الفريق السوداني بنظيره الإثيوبي سانت جورج.

وانتهت المباراة، مساء اليوم الأحد، بخسارة “الهلال” أمام مضيفه سانت جورج الإثيوبي (1-2).