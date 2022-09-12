إعلام: قائد الجيش المغربي يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل في أول زيارة من نوعها

يقوم قائد الجيش المغربي، الفاروق بلخير، بزيارة إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، في أول زيارة من نوعها.

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بأن “المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير سيصل إلى إسرائيل الثلاثاء المقبل”، مشيرة إلى أن “مراسم رسمية لاستقباله ستجري في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية”.

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وأضافت الصحيفة أن “بلخير سيكون من ضمن 9 رؤساء أركان الدفاع يُمثلون 9 دول، إضافة إلى مشاركين عسكريين آخرين يمثلون 25 بلدا، كفنلندا والهند وبولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك وهولندا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة واليونان وقبرص وممثلي حلف شمال الأطلسي”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مشاركة الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قام بزيرة إلى المغرب في يوليو/ تموز الماضي وصفها بأنها “فريدة من نوعها، وخير دليل على التحول التاريخي في المنطقة”.