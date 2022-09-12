مبعوث أمريكا لترسيم الحدود البحرية يسلم لبنان آخر الإحداثيات التي يتم التفاوض عليها مع إسرائيل

كشفت وسائل إعلام، أن “المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية، آموس هوكستين، سلّم لبنان اليوم الأحد، إحداثيات خط العوامات البحرية”.

ونقلت قناة “الميادين”، عن مصدر مطلع، قوله إن “هذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتمّ التفاوض عليها، وذلك تحضيراً لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المقبل”.

“حزب الله” اللبناني يكشف موقفه مجددا من ترسيم الحدود مع إسرائيل

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ”رويترز”، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا “يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل”.

وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.