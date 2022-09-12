اليونان تعلن بدء الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط احتجزتهما إيران في مياه الخليج

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، أنه “سيتم الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط يونانيتين احتجزتهما إيران في مايو/ أيار بمياه الخليج”.

وقال الاتحاد اليوناني للبحرية التجارية، في بيان له، نقلته محطة “إي أر تي” التلفزيونية اليونانية العامة، إن “الجانب الإيراني وافق خلال زيارة وفد يوناني إلى إيران على استبدال الطواقم”.

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وأشار البيان، إلى أنه “سيتم الإفراج عن البحارة الاثنين بطاقم “برودنت واريور” أولا على أن يليه طاقم الناقلة الثانية”.

واحتجزت إيران، في مابو/ أيار الماضي، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ”العمل الإرهابي”.