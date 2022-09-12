إعلام: الاشتباه في تسلل مسلحين فلسطينيين إلى مستوطنة إسرائيلية قرب القدس

طالبت السلطات الأمنية الإسرائيلية سكان إحدى المستوطنات القريبة من القدس البقاء في منازلهم عقب الاشتباه في تسلل مسلحين فلسطينيين، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إنه تم إعلان حالة طوارئ في مستوطنة “هار غيلو” قرب القدس إثر الاشتباه في تسلل شخصين.

وأضافت أن بلاغات وصلت لقوات الأمن عن اثنين من المشتبه بهم، يبدو أن أحدهما يحمل سلاحاً.

وتقوم القوات الأمنية الإسرائيلية بتمشيط منطقة المستوطنة وما حولها بما في ذلك بطائرة مروحية، وفق المصدر ذاته.