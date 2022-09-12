زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا

قال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه غير مستعد في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا.

واشنطن – سبوتنيك. وأضاف زيلينسكي في حديث لشبكة “سي إن إن” معلقا على إمكانية التفاوض، قائلا: “في الوقت الراهن لا.. لا أخاطب من يصدرون إنذارات”.

لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن “روسيا جارة.. ولا يزال يتعين علينا أن نعيش كجيران”.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بوقت سابق، إن روسيا مستعدة وترغب في إيجاد حل للوضع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة، لافتا إلى إن “موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا”، مؤكدا أن شروط موسكو ستظل كما هي.

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جدير بالذكر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي بدأت في بيلاروس ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول، توقفت بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني باستمرارها، رغم أن روسيا اتخذت خطوات حسن نية لإنجاحها، ومن بينها انسحاب القوات من مقاطعتي كييف وتشرنيغوف.