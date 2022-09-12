مقتل عدة أشخاص جراء زلزال بابوا غينيا المدمر

أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، والذي ضرب بابوا غينيا الجديدة، أمس الأحد، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن 3 من القتلى لقوا حتفهم في انهيار أرضي في بلدة واو في مقاطعة موروب في بابوا غينيا الجديدة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 67 كم شرق مدينة كاينانتو. مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.

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