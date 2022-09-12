مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار غربي ألمانيا

وقع إطلاق النار حوالي الساعة 8:18 مساء بالتوقيت المحلي (18:18 بتوقيت غرينتش) في وسط المدينة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة بمقر شرطة هيس، الواقعة في مدينة أوفنباخ أم ماين.