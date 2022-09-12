مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار غربي ألمانيا

قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة بحادث إطلاق نار وقع في مدينة أوفنباخ أم ماين بغرب ألمانيا مساء الأحد، وفقا للشرطة الإقليمية.
وقع إطلاق النار حوالي الساعة 8:18 مساء بالتوقيت المحلي (18:18 بتوقيت غرينتش) في وسط المدينة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة بمقر شرطة هيس، الواقعة في مدينة أوفنباخ أم ماين.
ولا يزال المشتبه به طليقا.
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أمس, 16:17 GMT
وقالت الشرطة إنها بدأت عملية مطاردة واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر، وفقا لوكالة “شينخوا”.
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