اخبار العالم

مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار غربي ألمانيا

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة بحادث إطلاق نار وقع في مدينة أوفنباخ أم ماين بغرب ألمانيا مساء الأحد، وفقا للشرطة الإقليمية.

وقع إطلاق النار حوالي الساعة 8:18 مساء بالتوقيت المحلي (18:18 بتوقيت غرينتش) في وسط المدينة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة بمقر شرطة هيس، الواقعة في مدينة أوفنباخ أم ماين.
ولا يزال المشتبه به طليقا.
الرئيس الألماني: أعداد المشردين قد ترتفع وسط أزمة غلاء المعيشة
أمس, 16:17 GMT
وقالت الشرطة إنها بدأت عملية مطاردة واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر، وفقا لوكالة “شينخوا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك