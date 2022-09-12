زيلينسكي يؤكد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا

أكد فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي وجزئي عن عدد من المقاطعات في أوكرانيا.

زيلينسكي موسكو – سبوتنيك. وكتب زيلينسكي في حسابه على ” تويتر”: “انقطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مقاطعة خاركوف ومناطق مقاطعة دونيتسك، أما في مناطق زابوروجيه ودنيبرو بيتروفسك وسومي، فهناك مشاكل جزئية”. العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يقول إنه غير مستعد الآن للتفاوض مع روسيا في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع التيار الكهربائي، في مناطق بولتافا وسومي ودنيبرو بيتروفسك.

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