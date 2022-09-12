إندونيسيا تفكر في شراء النفط الروسي

يفكر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.

وقال ويدودو في مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الاثنين، عندما سُئل عما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا “نبحث دائما جميع الخيارات. بالطبع (سنقوم بالشراء) إذا حصلنا (منهم) على سعر أفضل”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ويدودو أسعار الوقود المدعومة بنسبة 30%. وقال إن، رفع الأسعار كان “خياره الأخير” بسبب الضغوط المالية، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة.

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