لجنة الانتخابات المركزية الروسية تعلن نتائج انتخاب حكام الكيانات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، صباح اليوم الاثنين، فوز 11 حاكما ورئيسا لأقاليم وكيانات في مختلف أنحاء البلاد.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية بيانا جاء فيه: ” في جمهورية بورياتيا فاز الرئيس الحالي للمنطقة أليكسي تسيدينوف من “روسيا الموحدة” بنسبة 86.23% من الأصوات، وحلّ مرشح الحزب الشيوعي الروسي، فيكتور ماليشينكو، في المركز الثاني بنسبة 7.12% ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، سيرغي دوروش، في المركز الثالت بنسبة 2.66%”.

وفي مقاطعة فلاديمير حصل القائم بأعمال الحاكم ألكسندر أفدييف على 83.68% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه مرشح الحزب الشيوعي الروسي، أنطون سيدوركو، على 6.53%.

وفاز الرئيس الحالي لمقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، بنسبة 80.21%، وحل مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، يفغيني ميشين، في المركز الثاني بعد حصوله على 6.40%، و حل مرشح الحزب الشيوعي مكسيم بولانوف في المركز الثالث بنسبة 4.88% من الأصوات، و المركز الرابع كان من نصيب يوري شيتيكوف من “روسيا العادلة – للحقيقة”، بنسبة 3.74%.

كما نجح مرشح الحزب الحاكم في روسيا، أرتور بارفينشيكوف، بانتخابات حاكم جمهورية كاريليا بعد حصوله على نسبة 69.15% من الأصوات، وتلاه أندريه روغاليفيتش “روسيا العادلة – الوطنيون – من أجل الحقيقة” بعد حصوله على 13.41%، ومرشح الحزب الشيوعي في المركز الثالث، يفجيني أوليانوف، بحصوله على 12.64%.

وفي مقاطعة نوفغورود، فاز أندريه نيكيتين ممثل حزب روسيا الموحدة الحاكم بالرئاسة بعد حصوله على 77.03% من الأصوات، وجاءت مرشحة الحزب الشيوعي الروسي في المركز الثاني، أولغا إيفيموفا، التي حصلت على 10.99% من أصوات المقترعين.

أما في مقاطعة ريازان، فاز الحاكم المؤقت، بافيل مالكوف (“روسيا الموحدة”)، بالمركز الأول بعد حصوله على نسبة 84.55% من الأصوات، وحل مرشح الحزب الشيوعي الروسي، دينيس سيدوروف، في المركز الثاني بعد حصوله على 5.68% من أصوات الناخبين.

وفاز حاكم مقاطعة سفيردلوفسك، يفغيني كويفاشيف، التابع لحزب “روسيا الموحدة” الحاكم في الانتخابات بنسبة 65.78% من الأصوات، وجاء في المركز الثاني مرشح الحزب الشيوعي الروسي ألكسندر إيفاتشيف بنسبة 12.90% من أصوات المقترعين، وأندريه كوزنتسوف (“روسيا العادلة – باتريوتس – من أجل الحقيقة”) 9.15%.

في مقاطعة تامبوف، فاز مكسيم إيغوروف القائم بأعمال رئيس المنطقة بنسبة 84.95% من الأصوات، وحل أندريه زيدكوف من الحزب الشيوعي في المركز الثاني بنسبة 6.77% .

أما في مقاطعة تومسك، حصل القائم بأعمال الحاكم، فلاديمير مازور، من “روسيا الموحدة” على 84.94% من الأصوات. وفي جمهورية أودمورتيا فاز رئيس الجمهورية الحالي ألكسندر بريشالوف بنسبة 64.37%، وحصل ألكسندر سيروف على 19.79% من الحزب الشيوعي الروسي.

وفي مقاطعة ياروسلافل، فاز القائم بأعمال الحاكم، ميخائيل إيفرايف، بنسبة 82.31%، وسجل مرشح الحزب الشيوعي ميخائيل بارامونوف 6.14%، ومرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي فلاديمير سميرنوف 4.17%.