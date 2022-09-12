ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في العراق إلى 4

أعلن الجيش التركي ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا شمالي العراق، خلال اشتباكات مع تنظيم حزب العمال الكردستاني إلى 4 قتلى.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، بحسب وكالة “الأناضول”.

الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من المسلحين الأكراد في سوريا

وذكر البيان أن اشتباكات وقعت أثناء عمليات تمشيط في نطاق عملية “المخلب – القفل”، شمالي العراق، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما للمستشفى.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن جندياً آخر من المصابين توفي لاحقًا متأثرا بجراحه “لترتفع حصيلة القتلى إلى 4”.

وقدم الجيش التركي تعازيه لأسر القتلى والجيش التركي والشعب، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية “المخلب -القفل”، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.

وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.