ملك الأردن يشدد على أهمية الدعم الأممي للدول المستضيفة للاجئين

شدد ملك الأردن عبد الله الثاني على ضرورة دعم منظمة الأمم المتحدة للدول المستضيفة للاجئين، وذلك خلال لقائه بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في قصر الحسينية.

وقالت وكالة أنباء “عمون” إن اللقاء تناول آفاق التعاون بين الأردن والمفوضية، وسبل تعزيز الجهود لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم، ودعم المجتمعات المستضيفة.

وسلط ملك الأردن خلال اللقاء على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.

من جانبه، أعرب غراندي عن تقديره للدور “الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين”، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.

يشار إلى أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حضر اللقاء، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.

وفي وقت سابق، حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة في جهود تلبية احتياجاتهم، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وحسب بيان الخارجية، شدد الصفدي خلال لقائه بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مبنى الوزارة، على ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء.