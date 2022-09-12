العراق ينفذ خطة لتقليل آثار شح مياه أهوار المحافظات الجنوبية

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن وزارة الموارد المائية نفذت خطةً للتقليل من آثار شح مياه أهوار المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن مشروع تحسين مياه نهر الفرات خفض الأملاح بنسبة 50%.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مدير عام مركز إنعاش الأهوار، حسين علي الكناني، قوله بأن “قلة الايرادات المائية من دول المنبع وارتفاع درجات الحرارة للسنوات الثلاث الأخيرة أثر في الأهوار ومساحات الإغمار بصورة كبيرة، ما دعا الوزارة الى اتخاذ إجراءات عاجلة منها إطلاق خطط تقليل آثار الشح المائي ومواجهة الجفاف”.

وأوضح الكناني أن “خطة الوزارة تتمثل في قيام مركز إنعاش الأهوار ودوائر الصيانة بتوسيع وتعميق مغذيات الأهوار في محافظة ذي قار للحفاظ على كميات مياه جيدة من خلال الإطلاقات المتيسرة، والتي ترد وفق البرنامج التشغيلي المعد من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية”.

وبحسب الكناني، فقد “اشتملت الخطة على تعميق وتوسيع مغذيات هور الحَمَّار في أيمن نهر الفرات ومغذيات الأهوار الوسطى من أيسر نهر الفرات في محافظة ذي قار”، فيما تستمر أعمال الكري ورفع الترسبات الطينية، لا سيما بعد أعمال التوسيع والتعميق التي باشر المركز بتنفيذها في بداية هذا العام، إذ بلغت المسافة التي تمَّت تنفيذها 78 كيلومترا من المسالك والجداول المغذية للأهوار.