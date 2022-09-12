بوتين: عملية التخلص من الدولار أمر حتمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن عملية إزالة الدولرة أمر لا مفر منه وحتمي وأن تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة التي شنها الغرب ضد روسيا لم تنجع.

قال الرئيس الروسي في اجتماع عقد حول المسائل الاقتصادية اليوم: “ما هي الوسادة الهوائية (في إشارة إلى الأمن الاقتصادي المستقبلي لروسيا) وكيف يتم إنشاؤها خلال الظروف الراهنة، عندما نكون في ظل عملية معروفة وحتمية للتخلص من الدولار”.

ونوه بوتين إلى أن “تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة، والهجوم الذي كانوا (الغرب) يعتمدون عليه لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع، ولهم أيضا”.

“لقد نفذنا تدابير وقائية وفعالة على وجه السرعة وأطلقنا آليات لدعم الصناعات والمؤسسات الأساسية، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. انخفض التضخم في روسيا إلى 14.1 بالمئة في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، بعد وصوله إلى الذروة في شهر نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن هناك أسباب لتوقع تواصل الانخفاض حتى نسبة 12 بالمئة”. فلاديمير بوتين الرئيس الروسي