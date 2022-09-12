الكرملين ينفي أنباء تزويد الهند بالنفط بأسعار منخفضة

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية زعمت بأن روسيا عرضت على الهند تزويدها بالنفط بأسعار منخفضة إذا لم تنضم إلى فكرة “سقف السعر”.

وقال بيسكوف للصحفيين: “لا… هذه المعلومات غير صحيحة”.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي. وفي نهاية أغسطس/ آب، أعلنت فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة غاز الوقود الأزرق.

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.

نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: الهند تدرس الانضمام لجهود وضع سقف لسعر النفط الروسي