رئيسة وزراء نيوزيلندا: لا نخطط لأن تكون بلادنا جمهورية بعد وفاة إليزابيث… لكننا سنكون يوما ما

أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن بلادها ستتجه لأن تتحول للنظام الجمهوري في الوقت المناسب.

ووفقا لـ”التايم” الأمريكية، أوضحت أرديرن، أن نيوزيلندا والتي هي إحدى دول الكومنولث، وتتبع مباشرة ملك المملكة المتحدة، لن تصبح جمهورية في المستقبل القريب، معللة بأن هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات طويلة.

نيوزيلاندا تعلق العلاقات السياسية والعسكرية مع ميانمار

وقالت: “أعتقد أن هذا (التحول إلى الجمهورية) هو المكان الذي ستتجه إليه نيوزيلندا في الوقت المناسب، وأعتقد أنه من المحتمل أن يحدث في حياتي، ولكني لا أرى أنه إجراء قصير الأجل”، لافتة إلى عدم وجود “أي شيء على جدول الأعمال في أي وقت قريب”.

وكانت حكومة أنتيغوا وبربودا، قد أعلنت وهي أيضًا إحدى دول الكومنولث، أمس الأحد، عن خططها لإجراء استفتاء وطني في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتقرير ما إذا كان ينبغي أن تصبح البلاد جمهورية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، توفيت ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، والتي حكمت المملكة و14 مملكة من دول الكومنولث لأكثر من 70 عامًا، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وقد تم إعلان ابنها الأكبر تشارلز الثالث رسميًا ملك المملكة المتحدة الجديد أول أمس السبت، بينما تم أيضًا إعلان تشارلز الثالث ملكًا جديدًا في احتفال رسمي في نيوزيلندا أمس الأحد.