دبلوماسي صيني بارز: بكين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز رؤيتهما المشتركة لنظام دولي أكثر عدلا

قال كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الصين، يانغ جيتشي، اليوم الاثنين، إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو لتعزيز المصالح المشتركة ورؤيتهما لنظام دولي أكثر عدلا.

بكين – سبوتنيك. وقال يانغ في العاصمة الصينية بكين إن

“بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لإغناء التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع روسيا بمعنى جديد، وحماية مصالحهما المشتركة، وتعزيز نظام عالمي أكثر عدلا وعقلانية”.

ورحب الدبلوماسي المخضرم، الذي شغل منصب وزير الخارجية الصيني بين عامي 2007 و 2013، بالسفير الروسي لدى الصين المنتهية ولايته، أندريه دينيسوف، وأشاد بإسهامه في العلاقات الروسية الصينية.

On September 12, 2022, Yang Jiechi, member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and director of the Office of the Central Foreign Affairs Working Committee, met with the outgoing Russian Ambassador to China Denisov. pic.twitter.com/zq30gYIcr4 — SunSong _孫松 (@shandongSunsong) September 12, 2022

وأشار يانغ إلى أن هذه العلاقة كانت تتقدم بثبات على المسار الصحيح في عهد الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، إذ يدعم البلدان بعضهما البعض في تأمين مصالحهما الخاصة والتعاون على المستوى الدولي.