بخطوات ثقيلة متباطئة، تدخل باسمة الباشا بهو فندق الشيراتون في وسط العاصمة السورية دمشق، لا لتحجز جناحاً فاخراً وتقضي إجازة فارهة، بل لتؤمن قوت أطفالها الأيتام.

تسير السيدة الباشا بتثاقل يجابهه الأمل، فمع كل خطوة تتعاظم مخاوفها وتضغط على ركبتيها فيما لو هي ستتمكن من تصريف منتجاتها كما تتمنى.

تجلس المرأة على كرسي في قاعة البازار، تنضح من طاولتها رائحة الأعشاب البرية المجففة وتعبق في الأرجاء؛ ولا يوقظها من شرودها سوى صوت زبون يستفسر عن فوائد نبات (الميرمية) أو (المليسة).

© Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour

ومع كل بازار تشارك فيه، تحاول الباشا النهوض من واقعها، لكن ثمة ما يقيدها لكرسيها الذي اعتادت أن تحجزه في صالات الفنادق الفاخرة، كانت تتذكر أحلام أطفالها بصورة مشوشة فيها تلفّها روائح الأعشاب البرية.

© Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour

تحرص هذه السيدة السورية على المشاركة بشكل دائم في أي بازار يتناهى إلى مسامعها النية بإقامته؛ فالمشاركة تعني أرباحاً قد تجاوز 200 ألف ليرة سورية للبازار الواحد تكسبها مقابل مواد عشبية جمعتها من قريتها في الساحل السوري، وابتسامة عذبة تطالع بها زبائنها.

© Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour

تبين الباشا في حديثها لـ “سبوتنيك”، أن مشروعها الصغير غير مجرى حياتها وساعدها على تربية أولادها الأربعة بعد استشهاد زوجها، وتقول: “أصنع كميات كبيرة قبل أي مشاركة بهدف بيعها مباشرة للزائرين والتي باتت مطلوبة بشكل مقبول فمنتجاتي المصنعة من أجود المواد العشبية التي تنتج في قريتي في ريف الساحل السوري لاقت استحساناً من الزبائن وبات الكثير يتصل بي ويطلب كميات لا بأس بها”.

© Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour

ظروف باسمة الباشا مشابهة لظروف آلاف السيدات السوريات ممن وقعن ضحايا حرب إرهابية خيمت على البلاد لما يزيد عن عقد من الزمن، فكبدتهنّ خسائر فادحة بعد إلحاقها بحصار اقتصادي خانق، هذا الواقع المرير دفعهن للبحث عن مشاريع صغيرة تمكنهن من إعالة أسرهنّ لا سيما مع فقدان الكثيرات منهن لأزواجهن، لتصبح البازارات التي تقام في المناطق السياحية والفنادق والصالات الكبيرة فرصة تنتظرها البعض من أصحاب المشاريع الصغيرة لعرض إنتاجهن من الأعمال اليدوية التي تتنوع بين تصنيع مواد التجميل الطبيعية والإكسسوار والملابس والتحف والفضيات والتطريز والأدوات المنزلية وغيرها من ابداعات مشغولة بحرفية عالية وبأسعار منافسة عن الأسواق المحلية.

© Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour

بالمقابل، تؤكد سيدة الأعمال لما الأتاسي والتي نظمت العديد من البازارات والمعارض في تصريح لـ ” سبوتنيك” أن المشاركة بالبازارت يكون مقابل مبلغ مالي رمزي، حيث أن الهدف من هذه الفعاليات توفير فرصة للاطلاع على المشغولات اليدوية المشاركة وعقد الصفقات التجارية كما تنشط العمل التسويقي فهو عبارة عن ملتقى تسويقي وتجاري للمرأة تقدم من خلاله المواهب الحرفية والأعمال اليدوية المبدعة بمهارة وتشجعها على اقتحام عالم الأعمال إضافة إلى للهدف الإنساني بمساعدة العائلات المحتاجة.

© Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 1 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 2 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 3 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 4 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 5 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 6 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 7 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 8 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 9 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 10 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 11 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 1 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 2 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 3 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 4 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 5 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 6 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 7 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 8 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 9 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 10 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب 11 /11 © Sputnik . Mohammad Damour بازرات دمشق.. نافذة سيدات “المشاريع الصغيرة” للخروج من الحرب