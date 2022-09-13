البنك المركزي الكويتي يعلن إصدار سندات وتورق بـ 290 مليون دينار

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أوضح البنك أن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 2.625%.

وكان البنك قد أصدر في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر أيضا وبالعائد ذاته 2.625%.