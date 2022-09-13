البنك المركزي الكويتي يعلن إصدار سندات وتورق بـ 290 مليون دينار

كشف بنك الكويت المركزي عن إصداره سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أوضح البنك أن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 2.625%.
بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار https://t.co/Rs0oXXqP5i#كونا #الكويت pic.twitter.com/LTI2XlBuIw
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 12, 2022
وكان البنك قد أصدر في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر أيضا وبالعائد ذاته 2.625%.
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