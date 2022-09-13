اخبار العالم

البنك المركزي الكويتي يعلن إصدار سندات وتورق بـ 290 مليون دينار

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشف بنك الكويت المركزي عن إصداره سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أوضح البنك أن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 2.625%.
وكان البنك قد أصدر في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر أيضا وبالعائد ذاته 2.625%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك