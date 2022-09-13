وزارة الدفاع التايوانية: قواتنا أطلقت النار على طائرة مسيرة بالقرب من جزر كينمن

كشفت وزارة الدفاع التايوانية أن قواتها تعاملت مع طائرة مسيرة بالقرب من جزر كينمن، وأطلقت عليها النار.

بكين – سبوتنيك. وحسب بيان صادر عنها صرحت وزارة الدفاع التايوانية أن قواتها أطلقت اليوم الاثنين قنابل مضيئة على طائرة مسيرة اقتربت من جزر كينمن.

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وقال تشانغ زون سونغ، المتحدث باسم قيادة دفاع كينمن في الجيش التايواني: “اليوم، في الـ12 من سبتمبر، الساعة 7.37 مساءً [11:37 بتوقيت جرينتش]، تم اكتشاف طائرة من دون طيار، دخلت المجال الجوي في منطقة المياه المحظورة في جزيرة جياويو”، موضحا أن الطائرة المسيرة غادرت المنطقة بعد إطلاق قنابل مضيئة نحوها.

وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، أطلق الجيش التايواني النار على طائرة من دون طيار تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لأول مرة بعد اقترابها من جزر كينمن.

وجزر كينمن هي مجموعة من الجزر تقع على بعد حوالي 6.2 ميل شرق مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان الصينية التي تديرها تايوان.

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post، حتى وقت قريب، لم تحلق أي طائرة عسكرية صينية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، فوق الجزر منذ الخمسينيات.