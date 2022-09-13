روسيا: وفدنا المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل بعد على تأشيرات دخول

وأضاف: “هذا وضع غير مسبوق ودليل آخر على أن المشكلات المتعلقة بعدم وفاء البلد المضيف في الوفاء بالتزاماته من عام إلى آخر لم يتم حلها فحسب، بل زادت.. نعول على الدولة المضيفة إصدار تأشيرات للوزير ووفده وجميع المرافقين في أسرع وقت ممكن على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية”.