روسيا: وفدنا المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل بعد على تأشيرات دخول

أكد مستشار البعثة الروسية الدائمة بالأمم المتحدة، سيرغي ليونيدشينكو، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.
وقال ليونيدشينكو خلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة للعلاقات بحق الدولة المضيفة: “سيبدأ قريبا الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، فإن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك أعضاء وفده والأشخاص المرافقون له، بمن فيهم الصحفيون الروس المشاركين لتغطية تصريحات الوزير لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول”.
وأضاف: “هذا وضع غير مسبوق ودليل آخر على أن المشكلات المتعلقة بعدم وفاء البلد المضيف في الوفاء بالتزاماته من عام إلى آخر لم يتم حلها فحسب، بل زادت.. نعول على الدولة المضيفة إصدار تأشيرات للوزير ووفده وجميع المرافقين في أسرع وقت ممكن على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية”.
ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 سبتمبر/ أيلول. وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن الوزير الروسي سيلقي كلمته في 24 سبتمبر.
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