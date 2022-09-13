الدفاع الأرمينية تعلن عن قتلى وجرحى في صفوف قواتها باشتباكات على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان.

يريفان – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان، في بيان: “على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى”.

وأشار إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية.

كانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.

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وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.

وأشارت إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.

على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي ذلك الوقت، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.