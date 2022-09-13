وزير خارجية أرمينيا يطلع نظيره الروسي على تطورات الوضع على الحدود مع أذربيجان

أطلع وزير وزير خارجية أرمينيا، آرارات ميرزويان، نظيره الروسي سيرغي لافروف على تطورات الوضع على الحدود بين بين أرمينيا وأذربيجان.

يريفان – سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية في بيان: إن “وزير الخارجية آرارات ميرزويان أطلع اليوم 13 سبتمبر/ أيلول، نظيره الروسي سيرغي لافروف على تطورات الوضع”، مع الإشارة إلى “العدوان الأذربيجاني”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، في اشتباكات مسلحة وقعت، ليل الاثنين/الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان في بيان: “على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى”.

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وأشار إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت من جهتها وقوع اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، أسفرت عن خسائر في صفوف قواتها.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي ذلك الوقت، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.