أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ “هيمارس” أمريكية على مدينة بريانكا في الجمهورية.

لوغانسك – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان نشره على تطبيق “تلغرام”، أنه “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 23.10 (يتزامن مع توقيت موسكو) على مدينة بريانكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)”.

وتواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.

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ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.