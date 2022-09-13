مقتل ضابط شرطة كندي بإطلاق نار في وضح النهار واعتقال المشتبه به

قتل ضابط شرطة كندي، يوم الاثنين، وتم توقيف مشتبه به بعد حادثي إطلاق نار وقعا في وضح النهار في مدينة تورنتو، أكبر مدن البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام المحلية.

وأشارت الشرطة في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إلى نجاحها في تحديد مكان المشتبه به واعتقاله، معلنة وفاة شخص في موقع الحادث ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى.

وأكدت مصادر متعددة أن الضحية هو ضابط بشرطة تورنتو، بحسب تقارير إعلامية.

العثور على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا ميتا

وأصدرت الشرطة تحذيرا عاما بشأن مطلق نار نشط بعد ظهر الاثنين وقالت إنها تبحث عن مشتبه به “مسلح وخطير”.