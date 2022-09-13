مقتل ضابط شرطة كندي بإطلاق نار في وضح النهار واعتقال المشتبه به

قتل ضابط شرطة كندي، يوم الاثنين، وتم توقيف مشتبه به بعد حادثي إطلاق نار وقعا في وضح النهار في مدينة تورنتو، أكبر مدن البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام المحلية.
وأشارت الشرطة في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إلى نجاحها في تحديد مكان المشتبه به واعتقاله، معلنة وفاة شخص في موقع الحادث ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى.
وأكدت مصادر متعددة أن الضحية هو ضابط بشرطة تورنتو، بحسب تقارير إعلامية.
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6 سبتمبر, 04:27 GMT
وأصدرت الشرطة تحذيرا عاما بشأن مطلق نار نشط بعد ظهر الاثنين وقالت إنها تبحث عن مشتبه به “مسلح وخطير”.
وقالت التقارير إن الشرطة تحقق في حادثي إطلاق النار ولم ترد أنباء حتى الآن عن الدوافع، وفقا لوكالة “شينخوا”.
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