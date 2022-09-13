وكالة: توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن توصل باكو ويريفان إلى صيغة لوقف إطلاق النار، وذلك بعد حصول اشتباكات مسلحة ليلا بين الطرفين.

وذكرت وكالة “trend” االأذربيجانية للأنباء نقلا عن مصادر خاصة، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية.

وأضافت المصادر بالقول: “بعد إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 9:15 بتوقيت العاصمة باكو”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم أمس الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان، في بيان: “على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى”، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية.