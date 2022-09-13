محادثات بين وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي بشأن الأحداث الأخيرة على الحدود الأرمينية

كشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن اتصال هاتفي جمع كل من وزيرالدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأذربيجاني ذاكر غاسانوف.

وأصدر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية بيانا وجاء فيه: “أبلغ غاسنوف نظيره التركي عن الاشتباك الذي وقع نتيجة استفزاز واسع النطاق من الجانب الأرميني على حدود الدولة الأذربيجانية الأرمينية في اتجاهات داشكسان وكالبغار ولاشين”.

بدور قال أكار إن “تركيا كما كانت دائما ولا تزال إلى جانب أذربيجان اليوم”.

وتبادل الطرفان وجهات النظر على نطاق واسع حول الوضع الحالي على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن توصل باكو ويريفان إلى صيغة لوقف إطلاق النار، وذلك بعد حصول اشتباكات مسلحة ليلا بين الطرفين.

وذكرت وكالة “trend” االأذربيجانية للأنباء نقلا عن مصادر خاصة، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية.

وأضافت المصادر بالقول: “بعد إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 9:15 بتوقيت العاصمة باكو”.