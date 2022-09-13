لافروف وعدد من المرافقين يحصلون على تأشيرات للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار التأشيرات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المرافقين، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

موسكو – سبوتنيك. وصرحت الوزارة بأن: “اليوم تم منح التأشيرات للافروف وعدد من الأشخاص المرافقين له”.

وأضافت: “نتوقع إصدار التأشيرات لبقية أعضاء الوفد، وكذلك الحل العاجل للقضايا اللوجستية، نظرا لقيود العقوبات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة، مما يعرقل الخدمات اللوجستية لوصول الممثلين الروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وطلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، من زملائه عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لديهم التزاماتهم الخاصة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير/شباط الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.

لافروف: طلبت عدم تذكير واشنطن بضرورة إصدار التأشيرات للوفد الروسي لحضور الجمعية العامة